Addobbi, luminarie e pasta sfoglia: la magia del Natale in città | VIDEO

Un giro per le strade di Bologna vestite a festa

Si respira aria di Natale: per le vie del centro, sui balconi, nelle piazze e nelle vetrine si affollano addobbi – più o meno belli – che riempiono l’atmosfera con il classico spirito natalizio tipico di questo periodo. Abbiamo fatto un giro per la città per vedere quanti e quali addobbi hanno riempito le strade di Bologna: tanti pacchi regalo e decorazioni, stelle e qualche albero di Natale (tra cui il maestoso abete di piazza del Nettuno), rarissimi invece i presepi.

