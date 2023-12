Festività natalizie: botti vietati, le regole per il Capodanno in centro

Anche per le festività 2023-2024 il sindaco ha firmato l'ordinanza che vieta lo scoppio di botti e petardi. Dalle ore 12 del 24 dicembre 2023 alle ore 7 del 7 gennaio 2024 sarà vietato far scoppiare botti, petardi e di fuochi di artificio in aree pubbliche e private, in quest'ultimo caso un eventuale scoppio potrebbe raggiungere aree ad uso pubblico. Dal divieto sono escluse le persone e le azienda autorizzate alla detenzione di materiale pirotecnico con regolare licenza.

L'ordinanza raccomanda a chi è nella disponibilità di aree private, di rispettare le istruzioni sull'etichetta, di limitarne l'uso e di prestare attenzione a tutela della salute pubblica, e ai genitori di vigilare perchè i minori non utilizzino raccolgano prodotti inesplosi. Una raccomandazione viene fatta anche a chi ossiede animali domestici, ovvero di vigilare, affinché il loro eventuale disagio non causi danni a persone o agli animali stessi.

Naturalmente è proibito il materiale pirotecnico non posto in libera vendita.

I divieti in centro

In occasione della festa che si terrà in Piazza Maggiore, con il tradizionale rogo del Vecchione, dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 8 dell'1 gennaio 2024, è vietata la vendita da asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina. Tale divieto è esteso anche nelle vie Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio (fino incrocio via Farini), Indipendenza e Ugo Bassi (limitatamente alla zona dei T-Days) e nelle piazze Nettuno e Re Enzo.

Nell'area dei festeggiamenti è vietato, dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 8 dell'1 gennaio 2024, introdurre bevande in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante.

I locali e le attività all'interno di piazza Maggiore, dovranno rimuovere tutti gli arredi mobili dei dehors a partire dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 8 dell'1 gennaio 2024.