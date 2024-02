Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

(Ancora) Città 30

Questa è stata, ancora, la settimana della Città 30. Riformuliamo: questa è stata, ancora una volta, una delle già tante settimane passate – e delle molte che verranno – in cui si è nuovamente parlato della Città 30, argomento che ormai da giorni sta monopolizzando l’attenzione pubblica. La principale novità è la direttiva del ministero dei Trasporti che sta tentando di bloccare la delibera. Il testo firmato da Salvini e Bignami chiede a tutti i Comuni d’Italia di giustificare strada per strada l’abbassamento dei limiti di velocità. Se da una parte si sono visti nuovi cortei sfilare per la città, dall’altra la discussione nelle sedi politiche si è inasprita, inondando anche le commissioni consiliari in cui, in teoria, si sarebbe dovuto parlare di altro (tipo la Garisenda). Al polo opposto c’è il sindaco Lepore, l’unico che, almeno in superficie, mantiene la calma. Il sindaco ha parlato alla stampa dicendosi fiducioso per il futuro e pronto a collaborare con il ministero. Nel mezzo, i poveri cronisti.

Lutto

Una donna residente a Castel Guelfo di Bologna è morta precipitando in un burrone. Si tratta di Giulia Maroni, 37enne originaria di Faenza, che durante un’escursione sull’Appennino modenese è scivolata sul terreno ghiacciato ed è scivolata in una scarpata di oltre 50 metri. I social network e le piattaforme per appassionati di rally – Maroni era infatti un’esperta pilota e, tra l’altro, aveva anche partecipato alla Dakar – si sono riempiti di messaggi di affetto per lei e per la famiglia.

Scuole besta

Lunedì scorso un gruppo di attivisti per l’ambiente e alcuni politici dei Verdi hanno tentato di bloccare gli operai incaricati di abbattere alcuni alberi nel parco Don Bosco, nel quartiere San Donato. Nel parco dovrebbero sorgere le nuove scuole Besta, vicino allo stabile già esistente. La protesta ha vissuto momenti di tensione, con alcuni manifestanti incatenati agli alberi e alcuni scontri tra forze dell’ordine e attivisti: due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale.

Dipendenze

È uscita, come ogni anno, la relazione sulle dipendenze in Italia. Il quadro che ne esce è piuttosto preoccupante: i dati sul consumo relativi al 2022 sono in aumento e la fascia maggiormente interessata è quella tra i 15 e i 19 anni di età. Bologna non fa eccezione, e anzi in molte delle classifiche sui consumi di sostanze come cannabinoidi, cocaina e ketamina è tra le prime posizioni.

Domenica sportiva

La Virtus Bologna in EuroLeague perde contro Barcellona ma vince alla Segafredo Arena contro il Partizan Belgrado. Le V Nere rimangono quindi attaccate al treno di testa, guidato da Real Madrid e Barça. In campionato la squadra di coach Banchi aveva superato, lo scorso weekend, la GeVi Napoli. Vittoria anche per la Fortitudo, che manda al tappeto Cividale. Buon momento anche per il Bologna, che sabato scorso ha pareggiato in casa del Milan riacciuffando il risultato nei minuti finali della gara. I rossoblù hanno anche terminato il mercato con alcuni acquisti molto interessanti, su tutti quello di Santiago Castro, giovane attaccante del Velez e della Nazionale under 23 dell’Argentina.

Gli articoli più letti

Contatti

Per domande, segnalazioni o anche solo per salutarmi, potete scrivere all’indirizzo mail gianluca.notari@citynews.it.