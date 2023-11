Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Maltempi

La rassegna inizia con l’ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte del centro-nord Italia, riportando alla mente le terribili immagini dello scorso maggio. I danni più ingenti si sono registrati in Toscana, in Veneto e in Emilia-Romagna. A Imola e dintorni è esondato il fiume Santerno, causando numerosi problemi a Casalfiumanese, Borgo Tossignano e alla stessa Imola. La situazione maltempo per il momento è rientrata, ma sono previste nuove allerte per i prossimi giorni.

Protesta

Proprio il clima è la causa della protesta di Ultima Generazione, il collettivo che utilizza il blocco stradale come forma di protesta. Le proteste sono state diverse: una è avvenuta lo scorso 30 ottobre all’altezza di Porta Mascarella, poi un’altra in viale Lenin e una, stavolta sventata, che aveva preso di mira la fontana del Nettuno. Tre dei manifestanti sono stati arrestati e processati per direttissima per violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio aggravata. La prima udienza del processo è stata fissata al 30 novembre, ma il giudice ha stabilito per tre manifestanti la misura cautelare il divieto di dimora e l’obbligo di firma in Questura. Per loro è già scattata una raccolta fondi online per pagare le spese processuali.

Garisenda

Il prossimo 20 novembre ci sarà un consiglio straordinario a tema Garisenda. I battibecchi tra maggioranza e opposizione non si placano, e sul tema sono intervenuti anche il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami.

Amati

Lo scorso 8 aprile il medico Giampaolo Amato entrava in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata. Il 64enne, secondo l’accusa, avrebbe somministrato alla moglie dei farmaci a sua insaputa in dosi tanto sproporzionate da causarne la morte. La notizia di questa settimana è che Amato è stato accusato anche della morte della suocera Giulia Tateo, avvenuto pochi giorni prima di quello della figlia Isabella Linsalata. Il provvedimento nei confronti di Amato è stato emesso il 30 ottobre.

Strappi

Al Memoriale della Shoah di via Matteotti sono stati strappati via i manifesti che ritraevano i volti degli ostaggi di Hamas, detenuti nella Striscia di Gaza. “Un gesto violento e di odio” ha detto Federica Mazzoni, segretaria del Partito Democratico di Bologna. Il gesto si iscrive nel contesto più ampio del conflitto tra Hamas e Israele, e alcuni “rigurgiti di antisemitismo”, come li ha chiamati il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, sono avvenuti anche a Milano o Roma.

Domenica sportiva

Il Bologna non sa più perdere. Questa settimana i rossoblù guidati da mister Thiago Motta sono scesi in campo due volte, entrambe al Dall’Ara, e hanno vinto in tutte e due i casi: la prima con l’Hellas Verona, in Coppa Italia, la seconda con la Lazio, in Serie A. Periodo molto positivo anche per Fortitudo Bologna e Virtus Bologna, vittoriose rispettivamente con Orzinuovi, in A2, e con Napoli e Efes Anadolu, in A e EuroLeague.

Contatti

