Portici: le notizie della settimana

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Carico pendente

La rassegna settimanale non può che aprirsi con la situazione relativa ad uno dei simboli di Bologna: la Garisenda. La torre che pende continua a pendere, un po’ troppo, forse. La “torre mozza” non ha mai avuto vita facile, ma la speranza è che di vita possa ancora averne: per salvarla, il Comune e la Sovrintendenza hanno avviato i necessari monitoraggi, ma intanto è arrivata la notizia della chiusura, per anni, di Piazza di Porta Ravegnana. “Dobbiamo salvarla ad ogni costo” ha detto Lepore, annunciando la pedonalizzazione della piazza, la chiusura di una parte di via San Vitale e l’allestimento del cantiere. Sotto la torre si è presentato anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha osservato la Garisenda anche con l’ausilio di un drone.

Porto

Per un monumento che soffre ce n’è un altro che prende vita, anche se solo per pochi giorni. Il consorzio Canali di Bologna ha aperto l’ex porto di Bologna: il canale Cavaticcio sarà visitabile fino al 1° novembre. Vale assolutamente la pena di andare.

Mal-tempi

Durante la settimana a Bologna e in tutta l’Emilia sono state avvertite due scosse di terremoto. La prima mercoledì, la seconda venerdì, entrambe di magnitudo di circa 4.2 della scala Richter, entrambe con epicentro in Veneto, nella provincia di Rovigo. Nessun danno è stato riportato, ma un po’ di paura sì.

Paura anche per l’ondata di pioggia che ha colpito l’Appennino bolognese. Le immagini arrivate da Gaggio Montano e da Porretta hanno da subito ricordato quelle dello scorso maggio. Il Rio Maggiore è esondato e l’acqua ha allagato le strade, le cantine e alcuni locali ai piani bassi. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per risanare la situazione. Non un buon presagio in vista dell’inverno, ecco.

Accidenti

Ennesima settimana di morte sulle strade di Bologna. Ennesima. Lo scorso 24 ottobre, sulla Bazzanese, all’altezza di Zola Predosa, due donne – zia e nipote – hanno perso la vita in un incidente mortale che ha visto coinvolti un camion e un’automobile. Il giorno precedente, lunedì 23, un autotreno si era ribaltato e aveva preso fuoco. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito in maniera grave.

Sogni d’oro

È quello che si aspettano i residenti del quartiere Navile, che negli ultimi anni hanno chiesto a più riprese un cambio di rotta per i voli notturni in partenza e in arrivo al Marconi. Venerdì l’aeroporto di Bologna ha scritto un comunicato in cui dice di aver finalmente trovato una soluzione: è infatti arrivato il via libera dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per dirottare i voli sul Bargellino, soluzione chiesta per anni dai residenti stremati dal rumore degl aerei.

Medio Oriente

Preoccupano le immagini che in queste ore arrivano da Gaza, Palestina, sotto assedio da parte delle forze di Israele con violenti bombardamenti e operazioni congiunte via terra e via mare. La scorsa domenica, quando i bombardamenti erano già iniziati, circa 5mila persone sono scese in strada per manifestare la propria vicinanza alla causa palestinese.

Domenica Sportiva

Il Bologna pareggia 1-1 in casa del Sassuolo: gran gol di Zirkzee e pareggio di Boloca per i neroverdi. La Virtus Bologna vince ancora in EuroLeague: punti presi in Francia, in casa dell’ASVEL, e terzo posto in classifica raggiunto. Mica male. Vittoria anche per la Fortitudo, che domenica 22 ha superato, in trasferta, la Pallacanestro Trieste.

A proposito di sport: mercoledì 25 ottobre il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha presentato il Tour de France, che nell’edizione del 2024 passerà anche a Bologna.

