Garisenda, proseguono i lavori: lunedì arrivano i container

Proseguono i lavori per la cura della torre Garisenda. Lunedì 22 gennaio, come fa sapere il Comune, saranno posizionati i container attorno alla torre, dal lato di Palazzo dei Drappieri. “In alcune fasi delle lavorazioni – scrive Palazzo d’Accursio in una nota – per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato (davanti alla libreria Feltrinelli). I pedoni verranno deviati in Galleria Aquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni”.

Ci sono aggiornamenti anche sulla raccolta fondi dedicata alla Garisenda: l’assessora Boni ha parlato di una disponibilità di oltre 14 milioni di euro (tra fondi già raccolti e finanziamenti previsti). Il costo complessivo dell’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.

