Portici: le notizie della settimana

Neonato morto a Castenaso

Vera e propria tragedia a Castenaso, dove una donna di 32 anni, all’alba di sabato mattina, ha trovato il figlio di appena un mese morto nella sua culla. Sono ancora ignote le cause, anche se sembra che il piccolo sia deceduto per cause naturali.

In gioco

Stabilire i limiti e le colpe, specialmente con una patologia da dipendenza, è impresa difficile. Ma è quello che ha fatto il Tribunale di Bologna a proposito della storia di dipendenza da gioco di un uomo che, tra il 2016 e il 2017, aveva accumulato un debito di 415mila euro. Ad essere prima rinviati a giudizio e poi condannati per il reato di circonvenzione di incapace sono stati presidente, vicepresidente e due consiglieri di una società modenese che gestisce la sala da gioco dove l’uomo si recava. Secondo l’agenzia Dire si tratta del primo procedimento del genere in tutta l’Emilia-Romagna. "Non puoi non rispondere del tuo debito, devi assolutamente ridarci i soldi, se sei malato non puoi scaricare su di noi... perché in un modo o nell'altro arrivo in fondo" scrivevano i titolari della società all’uomo. Dei rischi del gioco d’azzardo ne abbiamo parlato qui con Marialuisa Grech, responsabile del settore Salute, Benessere e Autonomia dell’Ausl di Bologna e direttrice dei SerDP.

La notte è fatta per dormire (?)

Lo striscione “Dormire è un diritto, impedirlo è un sopruso” è ormai un pezzo di storia di questa città, riferimento per gli studenti e meme per le pagine satiriche bolognacentriche. Il ‘famoso’ striscione che domina su via Petroni è il frutto di una diatriba ormai decennale tra residenti della zona universitaria e il Comune di Bologna, colpevole secondo gli abitanti del quartiere di non fare abbastanza per impedire il chiasso notturno dovuto alla movida universitaria. Ebbene, la storia si arricchisce di un nuovo capitolo. Il comitato de residenti di via Petroni ha inviato una lettera di diffida al Comune di Bologna a cui è stata allegata una valutazione fonometrica del rumore della zona, chiedendo che l’amministrazione si faccia carico del problema. Giovedì, il comitato di via Petroni e altri tredici comitati di residenti del centro storico hanno inviato una nuova lettera di diffida al Comune di Bologna, puntando il dito sui soliti problemi come gli assembramenti, la vendita di alcolici oltre gli orari consentiti e, appunto, il troppo rumore. La vera novità è che per bocca dell’avvocato Petroncini i comitati hanno paventato un’azione legale nei confronti del Comune. Terminare la faida sarebbe un bene per tutti, ma il giorno in cui lo striscione non sarà più esposto sarà un giorno triste.

Voglia di fare

Alzi la mano chi almeno una volta non ha pensato che i giovani non hanno più voglia di lavorare. Ok, ora sarà difficile scrivere con una sola mano. In ogni caso, a smentire i mal e ben pensanti ci ha pensato Francesco Bonfiglioli, giovane classe ’98, titolare del forno Madré a Castel San Pietro. A fine agosto 2021 prende in affitto un locale vuoto da anni e dopo appena quattro mesi è lì che vende il pane a I Portici, ristorante una stella Michelin a Bologna. “Ho imparato su YouTube” ha detto Bonfiglioli, che intanto ha allargato l’attività e il portafoglio di clienti. Evviva.

Finti buoni

Dalle belle notizie a quelle brutte il passo è breve. Un uomo di 40 anni si è finto volontario della Protezione Civile per raccogliere aiuti destinati alle comunità più colpite dall’alluvione. La denuncia, raccolta dai Carabinieri della stazione di Monzuno, è stata sporta da una tassista ignara che avrebbe dovuto incontrare l’uomo per consegnarli dei beni di prima necessità raccolti per gli alluvionati di Ravenna. Una denuncia è arrivata anche da un’associazione di cacciatori della zona che avevano raccolto cibo e bevande da devolvere in beneficienza. L’uomo è stato denunciato per truffa, ma solo perché non esiste il reato di ‘povertà d’animo’.

Polemica Bignami-Orioli

“La Città 30 è una gran boiata”; “Si informi meglio”; questo il tenore della polemica tra il viceministro Galeazzo Bignami e l’assessora comunale Valentina Orioli. Al centro del dibattito la delibera Città 30, ormai diventata realtà. Bignami ne ha parlato dopo fatto “due chiacchiere con un autista di un autobus”. A rimetterlo in riga ci ha pensato Orioli, che ha sottolineato come “le valutazioni sulle misure altrui scaturiscano da istruttorie ben più articolate delle ‘due chiacchiere’ fatte qua e là”. Orioli ha poi rilasciato una lunga intervista proprio a BolognaToday per spiegare più nel dettaglio la delibera Città 30.

Di nuovo abitare

A proposito di Comune e di provvedimenti. Settembre è alle porte e la crisi abitativa è pronta a bussare. Intanto l’amministrazione prova a pensare in grande e inaugura il nuovo Piano per l’abitare: 200 milioni di euro per 10mila alloggi nei prossimi dieci anni. Il piano punta a trovare “soluzioni strutturali”, commenta la vicesindaca Emily Clancy, perché “non possiamo rispondere a un disinvestimento strutturale di decenni con le solite risposte tampone o di breve periodo”.

Dimensioni

Le dimensioni non contano, è vero. Ma in alcuni casi sì, specialmente se si parla di frittate. Domenica scorsa la Pro Loco di Medicina ha realizzato (ancora una volta) la frittata più lunga del mondo: 900 uova per 108,35 metri di lunghezza. Il condimento, ovviamente, era la tipica cipolla di Medicina.

Incidenti

Lunedì scorso due incidenti sulla A13 Bologna-Padova hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Al km 7 in direzione Bologna, un incidente ha visto coinvolte un’auto, un pullman con 28 passeggeri e un camion; al km 6,700 in direzione Padova, c’è stato invece un grave tamponamento tra due camion che ha anche causato la morte di uno dei due conducenti, un camionista di 59 anni. L’autostrada è stata chiusa nel tratto tra Bologna Interporto e Arcoveggio per alcune ore in entrambi i sensi di marcia e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Virtù(s)

La Virtus Bologna Women, al pari della maschile, è stata confermata nella EuroLeague per il secondo anno consecutivo. La Virtus maschile, nel frattempo, ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori: si tratta di Ognjen Dobric, ala ex Stella Rossa, e di Devontae Cacok, centro ex Los Angeles Lakers con cui si è laureato campione nella stagione 2019-2020. Contestualmente, le Vu Nere hanno salutato il Mago Milos Teodosic.

Nel frattempo è cominciato un nuovo anno per il Bologna FC. Gli uomini di Thiago Motta si sono ritrovati a Casteldebole lo scorso martedì per iniziare a preparare la prossima stagione.

