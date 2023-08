Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Accidenti

In estate il traffico diminuisce, ma a quanto pare non gli incidenti. Lunedì 7 agosto, in viale Gandhi, davanti al cimitero della Certosa, c’è stato un maxi-tamponamento che ha coinvolto ben cinque automobili. Nel violento scontro ha perso la vita un uomo di 86 anni, dopo che era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore.

Sorte migliore per il 92enne investito in via Sardegna, al quartiere Savena. L’uomo stava attraversando la strada quando un’auto, guidata da un 56enne, lo ha colpito. Le condizioni dell’anziano sono piuttosto gravi ma per il momento stabili.

Vado

Ma poi torno. È infatti finita con un lieto fine la storia di Giulio Marescotti, l’uomo di 78 anni di cui lo scorso giovedì si erano perse le tracce a Vado, frazione di Monzuno. Marescotti, affetto da una lieve forma di Alzheimer, è stato ritrovato la mattina di sabato 12 agosto attorno alle ore 9. Marescotti si trovava nei pressi di un laghetto circondato da un bosco a poche centinaia di metri da casa. Stremato, disidratato e sotto shock, l’uomo è stato ora accompagnato al Maggiore per ricevere tutte le cure necessarie. Come confermato dai medici che lo hanno visitato, le condizioni sono piuttosto gravi ma Marescotti non è in pericolo di vita.

Soldi sporchi

Truffe, rapine, frodi: da questo punto di vista è stata una settimana movimentata. Si parte con la maxi frode “carosello”: la Guardia di Finanza ha sequestrato 32 milioni di euro tra contanti, depositi bancari, immobili e quote societarie nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari. L'operazione “Carry on sell" delle fiamme gialle ha interrotto un giro di evasione dell’IVA da ben 44 milioni di euro, possibile grazie ad un meccanismo di società fantasma che permettevano l’acquisto e la rivendita a prezzi vantaggiosi di prodotti informatici senza applicazione dell’IVA.

Un’altra truffa, stavolta legata ai capi di abbigliamento griffati che finiscono sui banchi dei mercati. I Carabinieri hanno sgominato una banda specializzata nel rubare abbigliamento firmato che poi veniva rivenduto. In seguito alle indagini, sette persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata ai furti.

Infine, c’è stato un colpo davvero spettacolare ad una gioielleria di San Giovanni in Persiceto. I ladri, secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, si sarebbero calati con delle corde da sopra il lucernario del negozio all’interno del centro commerciale Porta Marcolfa. Il bottino finale è di circa 20mila euro.

Tram

Neanche il tempo di digerire la Linea Rossa che subito arriva un’altra linea tramviaria. È la Linea Verde, che collegherà via dei Mille alla stazione di Corticella. Quest’ultimo capolinea è stato scelto al posto di Castel Maggiore per risparmiare soldi e tempo, causando però un certo disappunto nell’amministrazione castellana e nella destra cittadina, che non ha risparmiato critiche. I cantieri per la Verde inizieranno entro la primavera del 2024 e la conclusione dell’opera è attesa per il 2026.

Fondi

Si parla ancora di ricostruzione per il post alluvione. Durante la settimana ha tenuto banco la disputa attorno alla SP33 di Fontanelice: prima no, poi sì, sì ma grazie a chi? La destra dice che la strada sostitutiva che permetterà di bypassare la strada provinciale ‘Casolana’ sarà realizzata solo grazie al pronto intervento del ministro Salvini e del commissario Figliuolo. La sinistra, e il sindaco Lepore, dicono che i soldi (100mila euro) però sono della Città Metropolitana e del Comune di Fontanelice, perché soldi dal Governo, per ora, se ne sono visti ben pochi. Lo dice anche il governatore Stefano Bonaccini nello scambio epistolare con la premier Giorgia Meloni. Bonaccini aveva scritto a Meloni chiedendo risposte sui fondi che ancora non ci sarebbero, oltre che un incontro per delineare le prossime mosse. La presidente del Consiglio ha risposto piccata, scrivendo come il Governo abbia già messo a disposizione delle terre alluvionate 4,5 miliardi di euro.

Rossoblù

È iniziata la stagione del Bologna. Nella prima gara ufficiale, gli uomini di Thiago Motta hanno superato il Cesena nei trentaduesimi di Coppa Italia per 2 a 0 con le reti del baby Corazza e di Zirkzee. Intanto Schouten lascia l’Italia e si trasferisce al PSV, in Olanda. In bilico anche la posizione di Marko Arnautovic, cercato insistentemente da Roma e, soprattutto, Inter. Lunedì 21, intanto, sarà già Serie A: alle 20.45 si giocherà al Dall’Ara Bologna-Milan.

