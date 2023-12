Portici: le notizie della settimana

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Narcos

I Carabinieri di Bologna ci hanno messo del loro nella cattura di Massimo Gigliotti, trafficante internazionale di droga e accusato di essere un esponente della ‘Ndrangheta. Gigliotti è stato arrestato mentre si trovava Baranquilla, in Colombia: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gestiva un enorme traffico di droga che dal Sud America arrivava fino in Europa. Era dal 2018 che l’Interpol era sulle sue tracce. Decisamente più semplice è stato invece l’arresto di un 32enne che era riuscito a sfuggire all’operazione anti-droga “Caserme Rosse” lo scorso 23 novembre, e che questa settimana (forse pentito, forse perché si sentiva messo con le spalle al muro) si è consegnato di sua spontanea volontà presentandosi in caserma.

Preziosa Garisenda

Dopo settimane di attesa e curiosità, intorno alla Garisenda è ufficialmente iniziato il cantiere della grande “cintura” anti-crollo progettata dalla Fagioli Spa. A giorni arriveranno i primi container che formeranno una barriera protettiva alta sei metri e completata da una recinzione. Intanto, la raccolta fondi per il restauro di entrambe le torri sembra andare a gonfie vele: è già stato superato il traguardo degli 800mila euro e ora si punta ai tre milioni. Per i commercianti di via San Vitale, invece, alla fine non ci saranno i ristori.

Altri due studentati per pochi

Due nuovi studentati privati sorgeranno nell’ex sede dell’Inps in via Gramsci e nell’ex Tre Stelle di via Rimesse. Metteranno a disposizione 1200 posti letto, tra uso universitario e uso alberghiero, ma solo 80 (quindi il 6%) saranno affittati a canone mensile calmierato attraverso la convezione con Er.Go.

L’Emilia Romagna contro l’Aids

Venerdì è stata la Giornata mondiale contro l’Aids. In tutta l’Emilia Romagna si sono tenute tante iniziative per sensibilizzare le persone verso questa malattia e favorire la cura e la prevenzione con test-day gratuiti. Durante la nostra visita allo spot allestito in zona universitaria, gli operatori dell’Azienda USL ci hanno spiegato che ancora oggi “il virus dell’Hiv è associato a un forte stigma” nonostante le terapie attuali siano molto efficaci e permettano a chi contrae la malattia di condurre una vita normale se diagnosticata subito. Ma a causa dei pregiudizi “metà delle diagnosi arrivano troppo tardi”. I dati che riguardano la nostra regione evidenziano comunque che negli ultimi 17 anni le infezioni da Hiv si sono dimezzate passando da 368 casi nel 2006 a 162 nel 2022.

Rimpasti e ritorni

È stata una settimana movimentata per la politica bolognese, che ha assistito a una serie di cambi di deleghe sia nella giunta comunale sia in quella della Città Metropolitana. La novità principale è il ritorno il Movimento 5 Stelle: l’ex deputata Giulia Sarti, infatti, ha ricevuto due incarichi dal sindaco - Lotta alle mafie e Affari istituzionali - da esercitare in entrambi i palazzi. Per chi segue la politica è un fatto interessante perché, dopo una serie di cambi di partito, a Bologna i pentastellati erano rimasti senza rappresentanti. Lepore spera che questo dialogo ritrovato tra il PD e il M5S locali a possa rilanciare anche quello nazionale.

La domenica sportiva

Nello stabilimento della Ducati a Borgo Panigale stanno ancora smaltendo l’euforia per la vittoria di Pecco Bagnaia, che per il secondo anno consecutivo si è laureato campione del mondo di MotoGP. Bologna ha portato bene anche alla squadra italiana di tennis, che dopo 47 anni ha riportato in Italia la Coppa Davis: l’impresa era partita dalle fasi eliminatorie di settembre all’Unipol Arena di Casalecchio. Domani la cerimonia istituzionale in Regione. Tra l’altro, uno dei protagonisti è nato pure a Budrio: il tennista Simone Bolelli. Male invece la Virtus, che incassa la quarta sconfitta della regular season contro il Bayern in Euroleague.

Per questa puntata di "Portici" ho sostituito il collega e titolare della rubrica, Gianluca Notari.