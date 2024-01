Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

A 30 all’ora

È sicuramente stata la settimana della Bologna Città 30: da martedì scorso, la città ha ufficialmente rallentato. L’entrata in vigore della delibera ha scatenato proteste e cortei e un certo malcontento tra sindacati e cittadini. Del provvedimento ne ha parlato la politica a livello locale, tra chi difende la scelta e chi è profondamente contrario, ma anche a livello nazionale: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto una nota in cui ha scritto che la Città 30 “non appare una scelta ragionevole”. Dura la risposta dell’assessora Orioli, che ha detto al ministro Salvini di “approfondire il tema”. Intanto il sindaco Lepore difende la scelta, ma si dice pronto a eventuali modifiche.

Pendenze

Ve la ricordate la Garisenda? Sta ancora là, non vi preoccupate. E anzi, c’è qualche novità: da lunedì saranno installati i container necessari per mettere in sicurezza l’area attorno alla torre. Inoltre, l’assessora Anna Lisa Boni ha fatto il punto sulla raccolta fondi: un tesoretto che, sommando le donazioni ai finanziamenti di Governo e Regione, ammonta per ora a circa 14 milioni di euro. La prima stima del costo totale, per un progetto che ancora non è stato ultimato, è di circa 20 milioni di euro.

Accidenti

Come tristemente troppo spesso succede, anche questa è stata una settimana di sangue sulle strade di Bologna e dintorni. Sulle Ganzole, un motociclista di 62 anni, Giovanni Guidotti, si è scontrato contro un camion attorno alle 19.30 di lunedì scorso. L’uomo, da subito apparso grave, ha perso la vita a bordo dell’elisoccorso che lo stava trasportando all’ospedale Maggiore. Un autista di un furgone, invece, è in gravi condizioni dopo aver perso il controllo del suo camion sull’A1, all’altezza di Casalecchio di Reno. Incidente spettacolare, per fortuna con minime ripercussioni, in zona universitaria, dove un’auto ne ha colpita un’altra e si è poi ribaltata.

Meloni

Questa è stata anche la settimana che ha visto la premier Giorgia Meloni tornare in Emilia-Romagna. Il motivo era la firma del Fondo di sviluppo e coesione, un dispositivo utile per “centrare obiettivi concreti di sviluppo e crescita proposti dalle Regioni ma condivisi dal governo per inserirli in una strategia nazionale”. Gli investimenti saranno sull’ambiente, sulla viabilità, sulle scuole, naturalmente con particolare attenzione ai territori più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Contestualmente, non sono mancate le proteste contro la premier, alla quale alcuni attivisti, in presidio, hanno chiesto di fermare le grandi opere.

Un po’ di neve

Sull’Appennino bolognese è finalmente tornata la neve. Certo, sempre più tardi, e con sempre meno giorni imbiancati, ma tant’è. Lo sviluppo economico del territorio è fortemente ancorato al turismo, e si discute molto del nuovo impianto di risalita sul Corno alle Scale. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Lizzano in Belvedere.

Domenica sportiva

Continua il fantastico viaggio della Virtus Bologna in Euroleague: le V Nere, in rimonta, superano l’Asvel grazie ad una super partita degli italiani Belinelli, Hackett e Polonara, quest’ultimo decisivo ai rimbalzi. La squadra di coach Banchi era tornata a vincere anche in campionato, battendo Brindisi. Vittoria anche per la Fortitudo, che ha battuto Piacenza in trasferta. Il Bologna invece ha perso contro il Cagliari in trasferta, ma i tifosi rossoblù possono consolarsi con l’acquisto di Mihajlo Ilic, giovane difensore arrivato dal Partizan Belgrado.

