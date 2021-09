Comunali, la proposta della Lega: "Vietato bere in piazza, multe da 100 euro" | VIDEO

Vietato bere in piazza. Con multe da 100 per chi lo fa al di fuori di bar e dehors. È la soluzione proposta della Lega per contenere la situazione in piazza Verdi e dintorni (da stasera partiranno i controlli extra ndr) alla vigilia delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

Ad illustrare la misura, che prevede una modifica del regolamento di Polizia urbana, il commissario emiliano Andrea Ostellari e il vicesegretario Andrea Crippa. "Molti cittadini si sono lamentati per un degrado inaccettabile, la Lega è al fianco dei bolognesi che chiedono aiuto. La politica deve dare una risposta. Questa proposta ha già avuto successo in altre città italiane, noi la proponiamo anche per Bologna perché sono convinto che in questa zona come in altre zone di degrado potrà essere uno strumento utile".

Intanto la Lega, come gli altri, si prepara al voto e domani chiuderà la campagna elettorale al fianco degli alleati e del candidato sindaco, Fabio Battistini. L'appuntamento è in piazza San Francesco alle 19.30. "L'unione fa la forza, le divisioni portano solo vantaggi alla sinistra e a chi ha rovinato questa città", afferma il numero due di Matteo Salvini, Andrea Crippa.

Elezioni Bologna 2021: dove, quando, candidati e liste e info utili ai seggi

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco