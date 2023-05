Maltempo, ancora problemi sulla tratta ferroviaria Bologna-Rimini

Continua ad essere problematica la viabilità ferroviaria in tutta l’Emilia-Romagna. Gli effetti delle interruzioni sulle linee stanno avendo, da giorni, ripercussioni in tutta la rete nazionale ma, al momento, la Rete Ferroviaria Italiana non sa ancora quantificare i tempi necessari al ripristino: “I lavori per il completo ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura nell'intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi ancora difficili da quantificare a causa sia della gravità dei danni alle infrastrutture, che si sta evidenziando con il progressivo defluire delle acque, sia dalle difficoltà logistiche per raggiungere le aree interessate" fa sapere Rfi.

Le tratte sospese

Al momento permane la deviazione lungo la dorsale Bologna-Firenze-Roma, ritardi alle linee per i treni ad alta velocità, Intercity e regionali e, come detto, la chiusura della tratta Bologna-Rimini. Ancora sospesa la circolazione anche su altre linee: per la Castelbolognese-Ravenna e la Faenza-Ravenna, i tempi di ripristino sono da definire, per la Ravenna-Rimini l'obiettivo di ripristino è fissato all'inizio della prossima settimana, mentre sulla Faenza-Rimini, il primo step della riattivazione tra Forlì e Rimini è previsto per lunedì. Ancora da definire la ripresa sulle linee Faenza-Lavezzola e Faenza-Marradi.

Le tratte riprisinate

Sono state, invece, riattivate le tratte Casalecchio-Sasso Marconi, Marzabotto-Pioppe, Mirandola-Castel Bolognese, Monzuno-Grizzana, Castel Bolognese-Faenza. Tra mercoledì 17 e giovedì 18 ci sono stati una riduzione dell'offerta del 20%-30% sull'Alta velocità tra Bologna e Firenze e un aumento dei tempi di percorrenza, fino a 30 minuti, determinato dalle deviazioni della circolazione sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze. Sulla Bologna-Prato la circolazione è avvenuta a binario unico con riduzione di velocità e dell'offerta Regionale. Da ieri, la circolazione è tornata pressoché regolare sulla linea Alta Velocità tra Firenze e Bologna. Tra martedì e venerdì sono stati circa 250.000 i passeggeri in viaggio sull'Alta Velocità impattati dall'emergenza maltempo e sulla linea Av Trenitalia ha utilizzato anche treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori.

