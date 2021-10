Elezioni. Bologna al voto per scegliere il sindaco e rinnovare i consigli dei quartieri | LA DIRETTA

Elezioni amministrative 2021 al via a Bologna, urne aperte oggi 3 ottobre (fino alle ore 23) e domani 4 ottobre (fino alle ore 15). Sono 8 i candidati a sindaco, di cui 2 donne, sostenuti da 19 liste. Dei 641 candidati consiglieri a Palazzo D'Accursio a Bologna, per 36 seggi, 348 sono uomini, il 54,3%, e 293 donne, il 45,7%. Ed è una corsa, mediamente, tra cinquantenni: infatti l'età media è 50,1 anni, 49,2 per le candidate e 50,9 per gli uomini. Quattro candidati su 10 sono nati in città. Il 5,3% è originario di un altro comune della provincia bolognese, il 12,9% di un comune dell'Emilia-Romagna e il 34,8% in un comune fuori regione. Il 3,7% è nato in un paese straniero. oltre a eleggere il sindaco e il consiglio comunale, gli elettori bolognesi sono chiamati a rinnovare anche i 6 Consigli di Quartiere.

Le ultime news in diretta della prima giornata di elezioni a Bologna:

Ore 7: urne aperte. Avvio della prima delle due giornate di voto per eleggere il nuovo sindaco. Bologna vota anche per rinnovare i consigli dei sei quartieri.

POTTEBBE INTERESSARTI ANCHE

Elezioni Bologna 2021: dove, quando, candidati e liste

Elezioni Bologna: dove, quando e come si vota. Tutte le info utili ai seggi

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco

Elezioni quartieri Bologna