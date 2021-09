Elezioni. 10 temi per 2 visioni di città a confronto. Intervista doppia a Matteo Lepore e Fabio Battistini | VIDEO

Sanità, scuola, casa, lavoro e così via: argomenti caldi sui quali si sono confrontati il candidato di centrosinistra e centrodestra in corsa alle prossime elezioni comunali

Dieci domande sui temi cruciali che il prossimo sindaco si troverà dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre. Sono quelle che abbiamo posto a Fabio Battistini, candidato civico sostenuto dal centrodestra, e Matteo Lepore, candidato del centrosinistra. Per ragioni pratiche, era impossibile coinvolgere tutti gli otto candidati ma qui in basso ci sono interviste, approfondimenti e tutto quello che serve per farsi un'idea e non arrivare impreparati alle urne.

