Maltempo, rientrata l'emergenza per le famiglie isolate sui colli

Rientra l'emergenza che ha riguardato per diverse ore alcune famiglie isolate sui colli a causa della inagibilità e chiusura di alcune strade. Al momento, fa sapere il Comune, "non abbiamo più situazioni di persone isolate, senza acqua o luce. Le strade sono state liberate dalle frane, sono state ripulite e aperte ai residenti". L'allarme dei cittadini isolati sui colli era stato dato proprio dal sindaco Matteo Lepore nei giorni scorsi. "Stiamo seguendo tutti caso per caso, non ci sono particolari problematiche", aveva rassicurato il sindaco. Le zone più in difficoltà segnalate dall'amministrazione comunale sono quelle di Casaglia, Gaibola, Roncrio e Ravone. Anche per questo motivo il sindaco ha chiesto a tutti i bolognesi di non recarsi in auto sui colli, dove in queste ore si sono registrate 120 tra frane e smottamenti.

Una residente rimasta isolata: "Mai ascoltati"

"Sono stata isolata per un gioirno intero, poi i soccorsi sono riusciti a ripulire una delle strade d'accesso", racconta Ada Sabattini, residente in via della Fratta dove è una grossa frana ho bloccato ogni tipo di collegamento con la città. Al momento si trova nella sua abitazione, ma vista la pioggia che continua a scendere, questa sera è intenzionata a mettersi in contatto con Comune e Protezione Civile per capire l'evolversi della situazione e se restare ancora lì o meno. Sabattini è anche membro di ComiColli, il comitato per la tutela dei Colli Bolognesi, e la condizione di fragilità della strada in cui vive non è per lei un evento inaspettato. "Da quando abito in via della Fratta, 15 anni, ho rivolto ripetuti appelli al Comune per i pericoli della mancata manutenzione e le scoline perennemente ostruite. Ci sono i verbali delle commissioni di quartiere in cui parlo di questo. Ma non è mai stato fatto nulla e oramai è tardi", denuncia Sabattini.

