Elezioni, Più Europa chiude la campagna con Lepore: "Cittadinanza, diritti civili ed Europa" | VIDEO

Più Europa chiude la campagna elettorale al Cinema Europa in Pratello con il presidente Riccardo Magi, il sindaco Matteo Lepore, il coordinatore e candidato Arcangelo Macedonio e, in collegamento flash, Emma Bonino. Protagonisti i giovani, a partire dal programma elettorale 'Una generazione Avanti'.

"I giovani devono essere al centro del dibattito politico nei fatti e non solo sulla carta. Noi chiediamo più investimenti in istruzione e ricerca e stop a nuovo debito ai danni delle giovani generazioni".



A coordinare il dibattito, il 19enne Matteo Hallissey, già protagonista del video di lancio del canale TikTok di +Europa, che con altri attivisti under30 del partito ha girato l'Italia negli scorsi giorni in tour in camper per una serie di conferenze e confronti con gli studenti delle principali università d'Italia.

