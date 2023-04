Nuova occupazione, aperte le porte delle case di via Borgolocchi

Nuova occupazione abitativa a Bologna. Dopo il blitz della scorsa settimana in via Raimondi, dove si sono insediate anche varie famiglie, stamane sono state aperte le porte delle case di via Borgolocchi per dare vita ad H.O.M.E. - hub di organizzazione meticcia. Lo fa sapere in una nota AdL Cobas Emilia Romagna, sottolineando che da ormai 6 anni queste abitazioni sono murate e lasciate all’abbandono. E che alla base dell'azione odierna vi è l'emergenza casa e il nodo affitti, che ormai da tempo attanaglia il capoluogo emiliano.

I motivi alla base dell'occupazione

"Vogliamo affermare il diritto alla casa di una composizione sociale sotto attacco e che vive una grande contraddizione persone migranti, che lavorano a tempo determinato o indeterminato in diversi settori, con una base di reddito mensile a volte non bastevole a sostenere il costo esagerato di un affitto a Bologna, la seconda città più cara d’Italia, dettato da un meccanismo domanda-offerta in un mercato drogato dalla speculazione sulle locazioni brevi turistiche, dalla speculazione delle multinazionali dello student housing e da palazzinari inadempienti che affittano stanze fatiscenti, spesso e volentieri a soli italiani, chiedendo notevoli garanzie economiche" spiegano gli occupanti.

Sullo sfondo accuse al decreto Crutro voluto dal Governo Meloni: "Avere una casa - sottolineano - stare in salute, avere accesso alle cure sono diritti e quello del governo con il decreto Cutro è un grave attacco alla composizione migrante".

La 'ricetta' proposta per soluzioni immediate al problema casa

Infine AdL Cobas si rivolge l'Amministrazione locale chiedendo soluzioni efficaci nell'immediato: "Sono importanti le misure intraprese dall'amministrazione sul tema dell’abitare ma volgono, forse, al medio-lungo termine, mentre oggi proponiamo di dare voce ad istanze che pongono nel qui ed ora necessità reali, tangibili e quotidiane di chi una casa non ce l’ha, pur avendo un lavoro".

La ricetta proposta è "pensare a nuove forme che possano dare soluzioni abitative immediate, come il ri-utilizzo temporaneo di stabili abbandonati, forme di autorecupero degli immobili, cooperative di abitanti che possano ridare vita a vuoti urbani e che abbiano impatti positivi sulla vivibilità della città".