Portici: le notizie della settimana

Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Ambulanza

Il 13 dicembre si è verificato un gravissimo incidente a San Pietro in Casale, nella frazione di Cenacchio. Un’ambulanza è finita fuori strada, schiantandosi, per motivi ancora da accertare. All’interno dell’ambulanza, oltre al conducente, c’erano quattro persone: due operatori, 23 e 26 anni, trasportati al Maggiore con un codice di media gravità, e una madre con la propria figlia disabile, che l’ambulanza stava accompagnando ad una visita medica. La mamma, Monica Amidei, 57enne residente a Galliera, è deceduta nell’impatto, mentre la figlia, 30 anni, è stata ricoverata in rianimazione, sempre al Maggiore.

Violenza domestica

Ancora alcune notizie di cronaca nera. A Casalecchio di Reno i Carabinieri hanno scoperto che una giovane donna, straniera, è caduta vittima della tratta umana con il fine di farla prostituire. La ragazza era stata attirata in Italia con la scusa di incontrare un ragazzo conosciuto sui social network. Invece, una volta arrivata, era stata picchiata, segregata e costretta alla prostituzione.

Sempre a Casalecchio, un uomo di 22 anni è stato denunciato per minacce e lesioni personali aggravate. Motivo della denuncia la sfuriata del ragazzo nei confronti della compagna, con minacce prima e con calci e pugni poi. Infine, a Bologna, un uomo di 43 anni è stato arrestato per le gravi molestie e l’ossessivo stalking nei confronti della ex compagna.

Mobilità

Due grandi novità in tema di trasporti e infrastrutture. La prima riguarda la Linea verde del tram: il Comune ha affidato i lavori allo stesso gruppo di imprese che si sta occupando della Linea rossa. I cantieri della Linea verde partiranno nella primavera del 2024, in linea con il cronoprogramma imposto dai fondi del PNRR. La seconda novità riguarda l’Aeroporto Marconi: l’azienda Aeroporto di Bologna ha annunciato un grande piano di investimenti per il quinquennio 2023-2027 da 216 milioni di euro. Le migliorie riguarderanno soprattutto la gestione degli spazi e la sostenibilità climatica.

Mandato

Dopo l’approfondimento sugli obiettivi centrati (e non) dei primi due anni di mandato del sindaco Matteo Lepore, che la scorsa settimana ha parlato in esclusiva a BolognaToday, continuano le interviste ai rappresentanti delle opposizioni. Dopo Marta Collot di Potere al Popolo e Matteo Di Benedetto della Lega, è stato il turno di Nicola Stanzani di Forza Italia e di Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia.

Senza voto

C’è un’importante novità per quanto riguarda il sistema scolastico. Nell’universo della pedagogia e dell’insegnamento si discute da tempo sulla necessità o meno dei voti scolastici. In molti sottolineano la pressione e lo stress che le votazioni generano negli studenti e nelle studentesse, tanto che alcuni esperimenti di ‘scuole senza voto’ sono già attivi in sparuti istituti d’Italia. Dal prossimo anno, anche Bologna sarà laboratorio di questa rivoluzione. Lo farà il liceo scientifico Manzoni, che dal prossimo anno abolirà – in parte – i voti.

Domenica sportiva

Questa è stata la settimana dei brindisi per la Ducati, che all’Unipol di Casalecchio ha festeggiato i suoi tre Campioni del mondo. Settimana dal sapore agrodolce, invece, per la Virtus Bologna, che continua a stupire in EuroLeague, dove la squadra di coach Banchi ha superato anche Baskonia, consolidando il suo terzo posto nella classifica generale. Più grigio l’umore per quanto riguarda il campionato: le V Nere hanno perso lo scontro diretto contro l’Olimpia Milano e hanno momentaneamente lasciato la testa del campionato alla Germani Brescia. Sconfitta in campionato anche per la Fortitudo Bologna, uscita perdente dalla trasferta di Forlì. Vento in poppa per il Bologna: i rossoblù continuano ad incantare grazie a Joshua Zirkzee, autore di una doppietta nella vittoria di domenica scorsa contro la Salernitana. Alle ore 18, al Dall’Ara, scontro di alta classifica contro la Roma di José Mourinho, orfana della coppia d’attacco Dybala-Lukaku.

