Via Saffi, da metà giugno i lavori di consolidamento del Ravone

Partiranno a metà giugno i lavori per anticipare l’intervento di consolidamento del tratto del torrente Ravone che attraversa via Saffi. L'intervento di consolidamento era previsto dal progetto del tram, ma dopo l'alluvione dei giorni scorsi è stato anticipato. L'obiettivo del Comune, è "concludere l'opera di messa in sicurezza entro l'estate", per "minimizzare i rischi correlati alle precipitazioni autunnali".

Le limitazioni al traffico

Per queste ragioni, l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere la strada con lavori anche notturni così da accellerare i tempi. Il cantiere riguarderà la porzione di strada da via Vittorio Veneto fino a 60 metri oltre via del Chiù, tratto che sarà chiuso completamente al traffico fino a fine agosto. Questi interventi erano stati inizialmente esclusi preferendo soluzioni meno invasive che avrebbero evitato di chiudere la circolazione stradale, "penalizzando però i tempi di esecuzione", ossera il Comune. Tenendo conto delle prescrizioni della Protezione civile regionale, sarà mantenuto invariato il fondo dell'alveo del Ravone, ma con una maggiore portata rispetto all'attuale. Inoltre sarà garantita l'ispezionabilità del manufatto.

A febbraio i lavori per il tram

A febbraio 2024 saranno poi realizzati i lavori del tram relativi a questo tratto di via Saffi, completando così quanto eseguito in emergenza durante l'estate. In quel caso il cantiere sarà eseguito con le modalità già comunicate dal Comune, mantenendo cioè la viabilità aperta nei due sensi seppur con riduzione delle carreggiate. Il prossimo giugno, invece, così come previsto, partiranno i cantieri della linea rossa del tram in via Emilia Ponente e via Saffi, nel tratto di strada da via Marzabotto a via Vittorio Veneto. Anche in questo caso la circolazione resterà aperta in entrambe le direzioni per tutta la durata del cantiere: due corsie verso Borgo Panigale, una verso il centro.