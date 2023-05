Alluvione, per il lavoro in arrivo 900 milioni. Calderone: “Risposte brevi ed efficaci” | VIDEO

Saranno 900 i milioni di euro che, in prima battuta, il Governo stanzierà in protezione del lavoro per le aree colpite dall’alluvione di inizio maggio, ovvero quasi la metà dei due miliardi totali previsti dal Decreto maltempo. Di questi 900 milioni, 600 saranno destinati ai dipendenti e 300 agli autonomi, stimati nel totale di circa 400mila lavoratori. Lo hanno resto noto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderonee l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, intervenuti in conferenza stampa alla sede regionale di viale Aldo Moro.

“È stato un incontro operativo con tutte le strutture per guardare bene tutte le particolarità e le necessità – commenta Colla in conferenza stampa –. Si tratta di provvedimenti di un’ampiezza e un’importanza evidente: abbiamo svolto un lavoro enorme, che è entrato nei particolari dei bisogni. Questo decreto era indispensabile, giusto: un decreto ponte che ha una certa qualità. È un decreto per tutti i settori, per lavoratori dipendenti ma anche per lavoratori autonomi. È un decreto che vuole e deve dare una risposta a tutte le figure che hanno avuto un blackout degli stipendi e del proprio lavoro. In quella terra c’è la schiena dritta: le persone non vogliono utilizzare ammortizzatori, vogliono rientrare nelle proprie case e nei propri posti di lavoro ed è quello che vogliamo fare anche noi”.

“Non possiamo permetterci di perdere neanche un’azienda – ha detto Calderone – né in Emilia-Romagna, né in Toscana e né nelle Marche. Dobbiamo tenere in conto di proteggere le quote di mercato acquisite dalle aziende in questi anni. Dall’esperienza del periodo Covid nasce un ammortizzatore emergenziale unico che permetterà alle aziende di fare domanda di un ammortizzatore sociale valido per ogni settore”.

Il provvedimento

Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una tranche una tantum e fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi, sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e sospensione dei termini degli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche per tutte le realtà del territorio. Queste le misure più importanti decise dal Governo, a cui si affianca una certa attenzione per il mondo agricolo, probabilmente il settore più colpito dall’alluvione. Nel provvedimento “ponte” che durerà fino al 31 agosto – tempo che darà modo alle istituzioni di studiare provvedimenti a medio e lungo raggio – sono tutelati anche i lavoratori stagionali che non potranno andare a lavorare: per loro, facendo riferimento alle annate precedenti, è previsto un massimo di 90 giornate lavorative pagate. Inoltre, sono previsti fondi per tutelare le persone che per motivi legati alle conseguenze del maltempo non riescono a raggiungere il posto di lavoro.

Modi e tempi

La particolarità dell’ammortizzatore sociale studiato dagli uffici di Governo e Regione è la vocazione alla semplificazione: testi chiari, così come chiare saranno le domande che le aziende e i lavoratori dovranno presentare, tanto che nel testo diffuso dai due istituti si parla di ‘indennità di parola’: “Basterà una foto – ha detto l’assessore Colla –, che ci siano stati danni mi sembra piuttosto chiaro”.

I tempi non sono ancora stati chiariti, ma si parla di giorni: il testo del Decreto maltempo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale all’inizio della prossima settimana e da lì passeranno pochi giorni per la pubblicazione della domanda INPS a cui i lavoratori e le aziende colpite dal maltempo dovranno far riferimento.